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وزير الكهرباء: تخصيص 42 ألف كم لإنشاء مشروعات طاقة جديدة ومتجددة

03:35 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

الدكتور مهندس محمود عصمت

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كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة المصرية وافقت على منح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ٤٢ ألف كيلومتر مربع؛ لإنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترات المقبلة، بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الإثنين، أن الحكومة المصرية لديها خطة للتوسع في إنتاج وتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بوجه عام، وهذا يتواكب مع التوجهات العالمية الحالية.

ونوه عصمت بأن مصر لديها إمكانات هائلة لتوليد أكبر كم من القدرات الكهربائية المنتجة من الطاقات الجديدة والمتجددة.

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء مشروعات طاقة
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