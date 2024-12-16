وزير الأوقاف: تحقيق الأمن من صميم عمل المؤسسات الدينية المصرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور نظير عياد مفتي الديار بنجاح المؤتمر الدولي "الفتوى والأمن المجتمعي"، الذي عقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال كلمته في فاعليات اليوم الختامي لمؤتمر الإفتاء الدولي "الفتوى والأمن المجتمعي"، أن القرآن الكريم ألح في أكثر من موضع على تحقيق الأمن، وهو ما سعت إليه دار الإفتاء في مؤتمرها حول كيفية توظيف الفتوى لتحقيق الأمن المجتمعي، وهو خطوة على الطريق الصحيح قياما من دار الإفتاء بدورها.

ووجه التحية للعالم كله، مؤكدا أنه من صميم دور المؤسسات الدينية المصرية ومن أسمى ما تحمله هو تحقيق الأمن والأمان، وهو أحد البواعث الكبرى التي تدفع الإنسان للعمل والتفكير والإبداع.

ودعا وزير الأوقاف المولى عز وجل أن يجعل مصر باب علم وأمن وأمان للبشرية كلها.

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