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برلماني: "مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض"

12:45 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

شن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة، بسبب سياسة الاقتراض، قائلا: مش معقول كل ما الحكومة تتزنق تلجأ للاقتراض، الفلوس بتروح فين، وهنمشى كده لحد امتى؟.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة اتفاقية بشأن حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

وانتقد داوود، زيادة حجم الديون، مشيرا إلى خطورة ذلك في ظل الوضع الإقليمي الحالي، بالإضافة إلى خطورة ذلك على القرار السياسى لمصر.

وتساءل: هنعمل ايه مع البرلمان المقبل، البلد بعد 10 سنين، لازم نسأل نفسنا قبل الموافقة على الاتفاقية، لأن البلد مسئوليتنا كلنا، ومش فاهم ازاي مستسهلين الحكاية كده؟

ووجه حديثه للحكومة: الحلول ليست بالقروض وإنما بالنشاط الاقتصادي، متابعا: هنتورط لحد امتى، والدولار كل يوم بيتحرك، وادينا ايه للناس، الفلوس معدتش لها قيمة.

مجلس النواب الحكومة الاقتراض
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