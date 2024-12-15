لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الرئيس السيسي: نتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وهناك احترام متبادل - (فيديو)

09:27 م الأحد 15 ديسمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك تواصلًا واحترامًا متبادلًا مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأضاف خلال لقائه، اليوم الأحد، بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هناك حجم الثقة من الإدارة الأمريكية ورأينا محل تقدير وقبول لديهم وهنكمل على دة لإيجاد حلول للقضايا العالقة زي غزة والسودان وسوريا.

وأشار إلى أن العلاقة الإستراتيجية على مدى الـ 40 سنة الماضية، تعرضت لاختبارات كتيرة وأثبتت التجربة إنها علاقة صامدة وقوية.

اقرأ أيضًا:

وزير التموين يفتتح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض "نيبو للذهب 2024"

الرئيس السيسي الإدارة الأمريكية الصحافة والإعلام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السفيرة نبيلة مكرم: سعيدة بجهود راعي مصر.. ودعمنا لمؤسسات المجتمع الأهلي متواصل

إعلان

إعلان