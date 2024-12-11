COP16 بالرياض.. تفاصيل لقاء وزير الري المديرَ الإقليمي للبنك الدولي

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، ميسكي برهاني المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي؛ حيث تم مناقشة موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج "نُوَفِّي".

وأشار سويلم إلى التنسيقات السابقة للإعداد للمشروع والتي تتضمن تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث، ودعم قدرات المزارعين وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتعزيز دور روابط مستخدمي المياه بالزمامات المستهدفة من المشروع في محافظات (المنوفية- الشرقية- الغربية) .

وأوضح وزير الري أن رؤية الوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على أنظمة الري الحديثة في الزراعة، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، ومراعاة الجدوى الاقتصادية، والتأثير البيئي والبُعد الاجتماعي عند تنفيذ مشروعات الري الحديث .