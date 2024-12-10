رئيس الوزراء يصل بورسعيد لبدء جولة تفقدية بعدد من المشروعات

كتب- محمد سامي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد، لبدء جولة تفقدية تشمل عدة مشروعات صناعية وتنموية وخدمية بالمحافظة، يرافقه خلالها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

استقبل رئيس الوزراء، لدى وصوله إلى مقر ديوان عام المحافظة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وجانب من القيادات التنفيذية ببورسعيد.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذه الزيارة لمحافظة بورسعيد الباسلة تأتي استكمالًا لسلسلة من الجولات الميدانية بالمحافظات، حيث تستهدف هذه الزيارة الوقوف على سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، وزيارة مواقع العمل والإنتاج؛ خاصة في القطاع الصناعي، باعتباره القاطرة الحقيقية لدفع الاقتصاد الوطني، لكونه يُسهم في تعزيز مُعدلات النمو وزيادة فرص التشغيل، كما يكتسب مزايا في "بورسعيد" للقرب من موانئ التصدير.

اقرأ أيضًا:

نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات

السيسي لرئيس وزراء النرويج: مصر مهتمة بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء

فسخ العقد تلقائيًّا.. "الشيوخ" يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة في الغرض المخصص لها

حجز شقق الإسكان المتميز بـ3 مدن.. خطوات وأسعار وتفاصيل