برلماني: مصر تتعرض لحرب شائعات تستهدف التشكيك في إنجازات الدول ومواقفها

كتب- نشأت علي:





أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مصر تتعرض لحرب شائعات تستهدف التشكيك في إنجازات الدولة ومواقفها في مختلف القضايا، سواء المحلية أو الإقليمية.



وأوضح أن القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قد نجحت في إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن مصر كانت تعاني من التدهور في عدة مجالات بعد ثورة 30 يونيو، فضلاً عن التحديات الكبيرة التي تمثلت في مكافحة الإرهاب في سيناء.



وأشار "محسب"، إلى أن الرئيس السيسي كان حريصًا على تأهيل البنية التحتية لتمكين الدولة من الانطلاق نحو التنمية الشاملة، وكان لهذا الدور الكبير في جذب الاستثمارات.



وأضاف أن الدولة المصرية عملت خلال العقد الماضي على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة ساهمت في تحسين حياة المواطنين وتعزيز الجمهورية الجديدة، ما أثار حفيظة أعداء الوطن الذين يسعون إلى نشر الشائعات بهدف التشكيك في هذه الإنجازات.



كما أكد النائب، دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الدولة المصرية كانت وما زالت المدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، وهي تعمل بشكل مستمر من أجل التصدي للمخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.



وفي ختام حديثه، دعا محسب الشعب المصري إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأبواق المعادية التي تستهدف النيل من الوطن، مطالبًا الحكومة المصرية بتعزيز الوعي المجتمعي ووضع ملف صناعة الوعي ضمن أولوياتها.