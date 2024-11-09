وزارة البيئة تحصل على جائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024"

كتب- محمد نصار:



تسلمت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جائزة "Esri SAG Award 2024" تقديرًا لجهود الوزارة في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لحماية الموارد البيئية وضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر.



تم الإعلان عن الجائزة خلال مؤتمر Esri السنوي في دورته الـ37، الذي يُعد أكبر حدث عالمي في نظم المعلومات الجغرافية، بمدينة سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية.



مشروع التحول الرقمي ومبادرات الوزارة

مشروع الحوكمة والرصد البيئي: تميز وزارة البيئة بمشروع "حوكمة منظومة الرصد والتوثيق البيئي" الذي ساهم في تطوير أنظمة اتخاذ القرار البيئي، مثل الرصد اللحظي للهواء والمياه وربط مداخن المصانع بشبكة الانبعاثات الصناعية.

التحول الرقمي: تضمنت جهود الوزارة رقمنة الخدمات البيئية، ومنها: منظومة الشكاوى الحكومية، إصدار الموافقات البيئية، إنشاء نظام إلكتروني للشركات في مجال المخلفات، وتطوير تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية حتى عام 2100.

أهداف الجائزة وأثرها على مصر



أكدت وزيرة البيئة، أن هذه الجائزة تأتي تتويجًا للجهود الوطنية، بما يدعم رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.



وتستند مبادرات الوزارة إلى مفهوم التنمية الحضرية المستدامة، مثل مشروع "أطلس المدن المصرية المستدامة"، مما يعزز مرونة المناخ والمحافظة على التوازن البيئي في المدن المصرية.