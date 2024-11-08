نقابة المعلمين: السيطرة على حريق بكافيتريا نادي الشاطئ بالإسكندرية

كتب- محمد نصار:

أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية استقبل زواره بشكل طبيعي على مدار اليوم، ولم يتأثر بواقعة الحريق في إحدى الكافيتريات المؤجرة الذي نشب فجر اليوم الجمعة، وتم السيطرة عليه سريعًا من رجال الإطفاء والحماية المدنية دون خسائر فى الأرواح أو وجود مصابين، خاصة ان مدخل نادى الشاطئ له مدخل بعيد تماما عن مدخل الكافيتريا.

وأشارت النقابة العامة، إلى أن النادي استقبل اليوم الجمعة، رحلات المعلمين وأسرهم من المنصورة وحلوان والقليوبية، بالإضافة إلى تسوق المعلمين وأسرهم لمعرض "الفراي داي" المقام بالنادي.

وأوضحت النقابة، أن الحريق نشب في إحدى الكافيتريات المؤجرة لأحد المستثمرين ، فجر اليوم الجمعة، دون خسائر بشرية أو إصابات، وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم السيطرة عليه تماما، علما بأن هذا المطعم له مدخل خارجي بعيدا عن البوابة الرئيسية لنادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية.

وأضافت، أنها في انتظار تحقيقات النيابة العامة، وما ستسفر عنه التحقيقات، لاتخاذ كافة التدابير القانونية التي تحفظ مصالح النقابة.

ووجهت النقابة العامة للمهن التعليمية، الشكر لرجال الشرطة والإطفاء والحماية المدنية على سرعة الاستجابة والسيطرة على الحريق الذى نشب فى الكافيتريا.