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إسكان النواب: التجربة العمرانية لها صدى دولي وليس إقليميًا فقط

07:47 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

لجنة الإسكان بمجلس النواب

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كتب- حسن مرسي:

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن استضافة الدولة المصرية لفعاليات المنتدى الحضري العالمي، أمر بالغ الأهمية وله الكثير من الدلائل والرسائل المهمة التي تؤكد على نجاح تجربة العمران المصرية.

وأكد المهندس طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التجربة المصرية في مشاريع الإسكان لها صدى دولي وليس إقليميًا فقط.

وأضاف أن المنتدى الحضري، من بين أهدافه نقل التجربة العمرانية المصرية إلى الدول الخارجية، تعزيز فرص التعاون الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية للإنتاج على الأراضي المصرية.

إسكان النواب طارق شكري مجلس النواب
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