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أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

08:13 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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    الطقس
  • عرض 14 صورة
    الطقس
  • عرض 14 صورة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة كالتالي:-

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الأرصاد
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