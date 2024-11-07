نشرة التوك شو| أصداء فوز ترامب برئاسة أمريكا وتفاصيل جديدة حول زيارة وفد صندوق النقد لمصر

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض هي تاريخية بكل المقاييس وتعطي أمثلة كبيرة للواقع في كل العالم، موضحًا أن الدروس المستفادة من فوز ترامب المفاجئ والكاسح هو أننا أمام حالة من المثابرة والصمود للوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى.

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تقول: "اكتشفت إن زوجى بيخونى ومش عارفة أعمل ايه؟"

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على استشارة متصلة تسأل عن حقها في إكمال تعليمها بعد الزواج، أن من حق المرأة أن تكمل تعليمها إذا كان ذلك في مصلحتها

كشف مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، آليات الحكومة المصرية لمواجهة الأوضاع في الداخل المحلي، بالتزامن مع تواجد وفد صندوق النقد الدولي؛ مناقشة برنامج مصر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي مازالت جارية، فقد بدأت أمس الثلاثاء، وستستمر لمدة أسبوعين مقبلين مبينا أنه سيتم الإعلان ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومديرة صندوق النقد الدولى.