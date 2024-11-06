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خبير اقتصادي: هناك تغير في سعر صرف الدولار بحد أقصى 5%

08:00 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الدكتور مصطفى بدرة

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، آليات الحكومة المصرية لمواجهة الأوضاع في الداخل المحلي، بالتزامن مع تواجد وفد صندوق النقد الدولي؛ مناقشة برنامج مصر.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك توجيهات رئاسية بضرورة وصف الوضع الاقتصادي المصري في ظل التوترات المتلاحقة على المنطقة.

وتابع: مفيش تعويم تاني، وقد يكون هناك تغير في سعر صرف الدولار بحد أقصى 5% سواء بالزيادة أو الانخفاض، معلقًا: «من يتلاعب بالدولار خسران.

وتابع: صندوق النقد الدولي لديه تفهم للوضع المحلي والأوضاع بشكل عام داخل مصر، ومن المتوقع أن يتم التوصل لإيقاف تطبيق بعض الشروط في برنامج مصر.

وأوضح أن رئيس الوزراء أكد اليوم بأن هناك توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات جديدة تزيد من الأعباء على المواطنين، معقبًا: «مفيش زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة».

وأشار الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إلى أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة من صندوق النقد الدولي دون فرض أعباء على المواطنين، حيث تقدر قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بنحو مليار و300 مليار دولار.

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