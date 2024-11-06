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مدبولي: الفريق كامل الوزير يتحدث عن ملف الصناعة والنقل الأسبوع المقبل

05:02 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع المقبل سيشهد مؤتمرًا بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الفريق كامل الوزير سيعرض بالتفصيل ما تم إنجازه في ملف الصناعة والنقل، بالإضافة إلى الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة في إطار تركيزها على الصناعة كعنصر أساسي، مؤكدًا أنه لا سبيل لنمو الاقتصاد بشكل متسارع إلا من خلال زيادة نمو الصناعة.

الدكتور مصطفى مدبولي الفريق كامل الوزير ملف الصناعة والنقل زيادة نمو الصناعة
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