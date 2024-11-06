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رئيس الوزراء: المناقشات مع صندوق النقد تستغرق أسبوعين

03:59 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية خلال المحادثات مع صندوق النقد بعدم وضع أي أعباء مالية على المواطنين.

وقال مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء- "إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة وتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ عامين، قد تم في ظل أوضاع غير الأوضاع الموجودة حاليا، ولذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بضرورة مراجعة مستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المستجدات التي حدثت، وهو ما تم التركيز عليه أثناء زيارة مديرة الصندوق النقد الدولي".

وشدد رئيس الوزراء على أنه خلال النقاش الرئيسي مع مديرة الصندوق وفي ظل الظروف الراهنة وخلال الفترة القادمة، لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، منوها بأنه كان هناك تفهم من الصندوق لهذا الأمر.

وأوضح أن لجنة المراجعة بدأت عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة، سواء المالية أو البنك المركزي، وأن العمل سيستمر لمدة أسبوعين.

مصطفى مدبولي صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادي
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