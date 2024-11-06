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محافظ القاهرة يوقع بروتوكول تعاون مع عمدة مدينة تيرانا الألبانية

12:00 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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كتب- محمد نصار:

وقع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وإريون فيليأي عمدة مدينة تيرانا عاصمة جمهورية ألبانيا بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة، ومدينة تيرانا.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه محافظة القاهرة خلال الفترة من 4 لـ8 نوفمبر الحالي.

ويتضمن البروتوكول تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافى بين القاهرة وتيرانا من خلال الغرف التجارية، وتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية في كلا البلدين، وتعزيز التعاون الأكاديمي من خلال تبادل الطلاب والمدرسين، وتوفير التدريب للباحثين والأكاديميين وطلبة الدكتوراة من الجامعات والمراكز البحثية في كلٍ من القاهرة وتيرانا.


شهد حفل التوقيع سفير ألبانيا بالقاهرة وعدد من أعضاء وفد دولة ألبانيا المشارك بالمنتدى الحضري العالمي.

إبراهيم صابر المنتدى الحضري العالمي مدينة تيرانا الألبانية
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