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غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر- صور

10:04 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
  • عرض 18 صورة
    غلق محل حلويات شهير في 6 أكتوبر
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كتب- محمد عبدالناصر:

نفذ جهاز مدينة 6 أكتوبر بالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة التراخيص حملة مكثفة للتفتيش على المحال التجارية بمحيط منطقة الحصري وأبراج الأمريكية؛ بهدف تنظيم الأنشطة التجارية وخلق بيئة تجارية منظمة وآمنة تحافظ على حقوق السكان.

وأسفرت الحملة التي تم شنها اليوم، عن تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع وقطع مرافق عدد من المحال التي تزاول أنشطتها التجارية دون الحصول على رخص التشغيل، ورفع عدادات استهلاك المرافق عن المكان المخالف بمعرفة الجهات المختصة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة لحين إعادة الشيئ لأصله.

كما أسفرت الحملة أيضا عن رفع وتنفيذ عدد 30 حالة إشغال وتعدي على ممرات المشاه والطرق من قِبَل الباعة الجائلين والتي تسبب بدورها ازدحاما وتعيق حركة السير.

ومن أهم المحلات التي تم غلقها محل بلبن، ومحل لبوار للحلويات.

وقال المهندس محمد مصطفى، إن تلك الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة وضعها جهاز مدينة ٦ أكتوبر؛ لضبط الأسواق التجارية وتحقيق الانضباط، ومكافحة العشوائيات، مشددًا على ضرورة التزام جميع أصحاب الأنشطة التجارية باستخراج الرخص التشغيلية اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح والتي بدورها تساهم في تعزيز المظهر الحضاري للمدينة وتدعم النمو الاقتصادي المنظم بها.

جهاز مدينة 6 أكتوبر شرطة التعمير وإدارة التراخيص التفتيش على المحال التجارية غلق محل حلويات الباعة الجائلين محل بلبن محل لبوار للحلويات
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