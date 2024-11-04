الحج 2025.. بيان عاجل من السياحة بشأن سداد إيصالات حجز الأرض



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن آلية إدراج ورفع إيصالات حجز الأرض على موقع الغرفة لموسم الحج 1446 هـ - 2025.

وقال بيان صادر عن الغرفة، الإثنين، إنه إلحاقًا للكتاب الدورى رقم (289) بشأن سداد قيمة حجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض) هذا العام، وقيام الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار بوضع آلية مستحدثة، وعليه يجب على الشركات السياحية الراغبة فى تنظيم الحج هذا الموسم 1446 هجرياً اتباع الإجراءات التالية:-

- قيام الشركة أولاً برفع قسائم الايداع الخاصة بمبالغ الأرض على موقع الغرفة الالكتروني (https://www.etaa-egypt.org).

2 قيام الشركة برفع طلب تنظيم الحج لموسم 1446 هجرياً على موقع الادارة المركزية للشركات السياحية (trans.hali.gov.eg) وفقا للآلية المعتاده في هذا الشأن.

وأضافت غرفة السياحة، أنه سوف يتم قبول طلبات الشركات لتنظيم الحج لموسم 1446 هجرياً على موقع الادارة المركزية للشركات السياحية بعد سداد قيمة حجز الأرض المذكورة بالكتاب الدورى رقم (289) لسنة 2024.

وشددت الغرفة، على سرعة سداد مبالغ الأرض لموسم حج 1446 هجرياً حرصا على صالح الحجاج وتقديم الخدمة المثلى لهم.