بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، وذلك لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وشهدت الجلسة العامة أمس، حديث أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة النواب على مقترح رئيس المجلس، بالسماح لأعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالمشاركة في المناقشة بالجلسات العامة، دون منحهم الحق في التصويت.

وأوضح رئيس مجلس النواب، إلى أن حضور أعضاء اللجنة الفرعية، يساهم بشكل كبير في إثراء المناقشات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.