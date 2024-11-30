نصيحة مهمة.. الصحة تكشف حقيقة أزمة نقص التطعيمات للمسافرين

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل ما تردد حول نقص التطعيمات للمسافرين.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن هذه التطعيمات كانت مخصصة للراغبين فى السفر للحج والعمرة، مبينا أنه صدر قرارات من المملكة العربية السعودية أن جميع أنواع الزيارات تحتاج لهذه التطعيمات مما أدى لزيادة الطلب على التطعيمات.

وأكد أنه تم العمل على زيادة اللقاحات وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم ضخ كميات كبيرة بشكل مكثف، موضحا أن التطعيم موجود.

ووجه عبد الغفار نصيحة للمسافرين بالتواصل مع الخط الساخن لتحديد أقرب مكان يتواجد به التطعيم.

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