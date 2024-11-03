صور.. محافظة القاهرة تكشف تفاصيل وسبب نشوب حريق بموقف عبد المنعم رياض

كتب- محمد نصار:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب بزاوية صلاة صغيرة داخل موقف سرفيس ومركبات هيئة النقل العام بميدان عبد المنعم رياض، دون إصابات أو خسائر في السيارات.

كانت غرفة العمليات والمتابعة المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق محدود بموكيت زاوية صغيرة خصصها سائقو الموقف للصلاة نتيجة ماس كهربائي.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق المحدود دون إصابات أو وفيات.