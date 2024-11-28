وزيرة التنمية المحلية تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ

كتب- محمد نصار:

فازت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بجائزة التميز الحكومى العربى في دورتها الثالثة 2023 -2024 كأفضل محافظ على مستوى العالم العربى عن الإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال توليها منصب محافظ دمياط ، وجائزة التميز الحكومى العربي تمنحها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وتسلمت وزيرة التنمية المحلية الجائزة اليوم في الاحتفالية التي أقامتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث سلم الجائزة السيد/ أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي / محمد القرقــاوي رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة ود.ناصر علي الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب والدكتور أحمد السبكي

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومرريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ، ومندوبى الدول العربية بالجامعة العربية وعدد من السادة المحافظين ونواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة التنمية المحلية.

وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الجائزة الأولى والأكبر من نوعها عربيًا في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية.

وتهدف جائزة التميز الحكومي العربي، التي تمثل محفزًا للتجارب الاستثنائية والقصص الملهمة في العمل الحكومي العربي، إلى تعزيز ثقافة التميز الحكومي وخلق فكر قيادي إيجابي في الوطن العربي، يتبنى مبادئ التميز منهج عمل وثقافة مؤسسية لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب، وحفزت الحكومات على تعزيز ممارساتها القائمة على التميز المؤسسي ، كما تهدف الجائزة إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، تجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

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