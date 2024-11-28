محلية النواب توصي بحل مشكلة مساكن الإعلام بالإسماعيلية

كتب - نشأت علي

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقارًا بمنطقة الإعلام، والتابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والمعروفة بمساكن الكوكاكولا.

استعرضت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحالة التي تعيشها تلك العقارات، مؤكدة أنه لا توجد أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية لهذه المباني. وأشارت إلى أن اللجنة أصدرت قرارًا بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد أرقام العمارات التي يجب إزالتها.

تسائلت أمل سلامة عن مصير هذه العمارات، وما إذا كان سيتم توفير بديل للأهالي، وشددت على ضرورة تحديد جدول زمني للرد على هذه التساؤلات بما يحفظ مصلحة الأهالي. كما طالبت النائبة بوجود لجنة هندسية محايدة لمراجعة الحالة الهندسية لهذه العقارات، وتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى الترميم أو الإزالة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لذلك.

من جانبه، تساءل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن علاقة الملاك بهذه العقارات، ونسبة الإشغال في المباني.

رد نائب محافظ الإسماعيلية على مشكلة مساكن الإعلام

في رده، أوضح المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، أن المساحة الكلية للأرض التي تشمل هذه العقارات تبلغ 6 أفدنة، ما يعادل نحو 26 ألف متر مربع. وأشار إلى أن السكان يمتلكون الشقق، لكنهم لا يمتلكون أي حقوق في الأرض نفسها.

توصيات اللجنة بشأن مشكلة مساكن الإعلام

طلب النائب أحمد السجيني من اللجنة الحصول على تقرير يتضمن تفاصيل عن الأرض، وتحديد حصة السكان ونسبة الإشغال. كما أوصى بحضور ممثلين عن أهالي المنطقة في اجتماع اللجنة المقبل للاستماع إلى وجهات نظرهم ومناقشة المقترحات المختلفة.

وأضاف السجيني أنه من الضروري وضع برتوكول تعاون بين صندوق التنمية الحضارية ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة التعاونيات، مع إمكانية التعاون مع مطور عقاري. وأعلن عن عقد اجتماع آخر بعد مرور شهر لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، كما طالب بعقد اجتماع تنسيقي في ديوان عام الإسماعيلية يضم ممثلين عن صندوق التنمية الحضارية، والمحافظة، وهيئة التعاونيات.

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