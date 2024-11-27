تعاون بين وزارتي "العمل " و"الكهرباء" لتطوير منظومة وإجراءات السلامة والصحة المهنية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن تواصل واتفاق بين محمد جبران، وزير العمل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التعاون في تنفيذ خطط لتدريب العاملين بوزارة الكهرباء والشركات التابعة على مستوى الجمهورية لتدريب العاملين على إجراءات السلامة والصحة المهنية والتوعية بطرق الوقاية من مخاطرها.

تفاصيل التعاون بين وزارتي العمل والكهرباء

أكدت "العمل"، بحسب بيانها، الأربعاء، على التواصل بين الوزيرين والتوجيه بشأن مراجعة كافة تدريبات الأمن الصناعي والمعدات الواجب توافرها ونُظم العزل والفصل وإرجاع التيار لتكون أمنة للعاملين داخل المحطات الكهربائية، وأبرزها محطات أسوان، وإشراك رؤساء الشركات القابضة في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية داخل كافة المؤسسات التابعة للوزارة ولهذه الشركات.

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