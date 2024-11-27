"الزراعة": إطلاق مبادرتَين بيطريتَين لدعم المربين بشمال سيناء

كتب-عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، إطلاق قافلتَين بيطريتَين مجانيتَين، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في محافظة شمال سيناء؛ لدعم مربي ورعاة الماشية بالمحافظة.

فحص 1500 من مواشي شمال سيناء

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، إن القوافل استمرت أنشطتها على مدار يومَين، انتهت اليوم من تقديم خدمات العلاج لما يزيد على ١٥٠٠ رأس من الأغنام والماعز والإبل والأبقار والخيول، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنمية الريف المصري.

الإنتاج الحيواني

وتابع فاضل: خدمات الفحص التناسلي تمت بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير، فضلًا عن إجراء عمليات المقاومة الشاملة للطفيليات الداخلية والخارجية لجميع الحيوانات عن طريق التجريع والرش؛ مما يسهم في تحسين صحة الحيوانات ووقايتها من الأمراض التي تنتقل عن طريق هذه الطفيليات وكذلك تعظيم الاستفادة من الغذاء الذي يتناوله الحيوان، فضلًا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة عن طريق تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية؛ مما يسهم في تقليل معدلات الوفيات في المواليد.

وأوضح فاضل أنه تم أيضًا على هامش القوافل تكثيف الدور الإرشادي والتوعوي لمربي الماشية، لرفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية للحيوان، في إطار التعاون المثمر والفعال بين المعهد ومؤسسة مصر الخير للعام السابع على التوالي منذ عام ٢٠١٨.

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