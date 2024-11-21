رئيس الوزراء يشهد افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS بمدينة الخارجة

كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS بـ "الخارجة"، وذلك ضمن زيارته لمحافظة الوادي الجديد اليوم.

وأوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدرسة الرسمية الدولية IPS بـ "الخارجة" هي أول مدرسة رسمية دولية سيتم افتتاحها اليوم على مستوى المحافظة وقطاع الصعيد بمصروفات مُخفضة.

وفي إطار ذلك، حرص رئيس الوزراء على تفقد فصول رياض الأطفال ومتابعة الأنشطة المختلفة داخلها، كما أجرى حوارات مع الطلاب. وتفقد أيضا المكتبة، والفناء والملاعب.

افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS بمدينة الخارجة

خلال التفقد، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح عن مكونات المدرسة من محمد سعيد، مدير المدرسة، الذي أوضح أن المدرسة الرسمية الدولية بالخارجة تم إنشاؤها على مساحة 5800 م2، وافتتاحها في بداية العام الدراسي 2023/2024.

وأضاف أن المدرسة تشمل: دور أرضي و4 أدوار متكررة، وتصل مساحة الدور الأرضي إلى 615 م2، كما توجد ملاعب ومناطق خضراء ومنطقة رياض أطفال، وكل ذلك وفقًا لأحدث المعايير والمتطلبات.

فيما أشار محمد سعيد، إلى أن المدرسة تتكون من 28 فصلًا لجميع المراحل التعليمية بدءًا من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام، وتشمل الفصول ومعمل لغات ومعمل مطور ومعمل كمبيوتر وصالة متعددة الأغراض.

وأضاف أن المدرسة تضم 25 معلمًا وإداريًا وعاملًا، ويصل إجمالي عدد طلاب المدرسة إلى 66 طالبًا حاليًا.

وأوضح مدير المدرسة الرسمية الدولية، أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية تبلغ 700 طالب، وتتراوح الكثافة الطلابية ما بين 11 لـ 20 طالبًا، لافتًا إلى أنه يتم تجهيز معامل على مستوى متميز داخل المدرسة.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة ـ4 درجات وبرودة وأمطار

ضوابط الحج السياحي البري 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21-11-2024

ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر وتحتاج للفحص الدوري؟