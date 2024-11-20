مدبولي يكشف سبب توقف حقل ظهر.. ويعلن موعد تشغيله

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سبب توقف حقل ظهر خلال الفترة الماضية وتراجع إنتاجه.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن سبب توقف حقل البترول ظهر خلال الفترة الماضية يرجع لتأخر سداد المستحقات للشركة المسؤولة عن التشغيل، ولكن بعد سداد المستحقات المادية للشركة عاودت الشركة عملها من جديد وتم تشغيل حفار آخر.

وأشار مدبولي إلى أنه بحلول 2025 ستعود الطقة الإنتاجية لحقل ظهر من جديد مما ينعكس بتوفير الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

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