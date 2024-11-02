موقف من 10 سنين.. شريف مدكور لـ "باسم يوسف": "أديك بترقص يا دكتور"

كتب- محمد أبو بكر:

علق الإعلامي شريف مدكور، على ظهور باسم يوسف في إحدى برامج قناة "إم بي سي"، حيث ظهر يرقص خلال الفقرة.

واسترجع "مدكور" واقعة حدثت قبل 10 سنوات حينما استضاف مجموعة من الفتيات الصغيرات اللواتي قدمن عرض باليه في برنامجه، وقال: مع كامل احترامي لدكتور باسم.. مرة كان عندي في البرنامج بنات أطفال عندهم 12 سنة بيرقصوا باليه وذلك منذ أكثر من 10 سنوات، ووقتها السلفيين كانوا عاوزين يمنعوا الباليه من مصر وجبت البنات يعملوا عرض وقولت ليهم أنتوا بتقدموا فن راقي وعملت حركة معاهم علشان أشجعهم.

وأضاف الإعلامي شريف مدكور: طبعًا الدكتور باسم أخد اللقطة واتريق ووقتها مهمنيش وقولت يعني هي جت عليه ما ناس كثير بتتريق عليّ بس المشكلة، البنات اللي كانوا معايا زعلوا علشان افتكروه بيتريق عليهم لأنهم وقتها كانوا أطفال، مختتمًا: "أديك بترقص يا دكتور".