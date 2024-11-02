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تحديث لطقس الساعات المقبلة.. أمطار رعدية وحبات برد على 15 منطقة

12:21 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 7 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 7 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 7 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 7 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 7 صورة
    أمطار رعدية
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كتب- محمد نصار:


أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحديثًا لخريطة الطقس والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة، من 11 صباحًا إلى 11 مساءً اليوم السبت 02 نوفمبر 2024.


وقالت الأرصاد، في بيانها، إن أحدث صور للأقمار الصناعية تشير إلى ما يلي:


- أمطار غزيرة ورعدية على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة، تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانًا.


- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - رعدية أحيانًا على الشرقية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء) على فترات متقطعة.


- أمطار خفيفة على مناطق من (المنوفية - الإسماعيلية - السويس - حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.


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أمطار رعدية الطقس حالة الطقس درجات الحرارة
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