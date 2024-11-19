رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة للاستماع لبيان وزيرة التنمية المحلية

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، للاستماع إلى بيان وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض.

ويواصل مجلس النواب، مناقشة مشروعي قانوني لجوء الأجانب، والإجراءات الجنائية.

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