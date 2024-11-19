لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة للاستماع لبيان وزيرة التنمية المحلية

11:40 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

الدكتور حنفي جبالي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، للاستماع إلى بيان وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض.
ويواصل مجلس النواب، مناقشة مشروعي قانوني لجوء الأجانب، والإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضا:

لو شغال في الخارج.. تعرف على طرق التواصل مع وزارة العمل لحل مشاكلك

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

ماهي التأشيرات المخصصة لأداء الحج 2025؟

قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. هل يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير؟

الدكتور حنفي جبالي وزيرة التنمية المحلية مجلس النواب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية.. "الأوقاف": 10 قوافل دعوية بالمحافظات الجمعة المقبلة

إعلان

إعلان

بعد الموافقة المبدئية.. ما موقف زيادة أسعار خدمات الاتصالات؟