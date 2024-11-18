بث مباشر| انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي

القاهرة - مصراوي:

انطلقت اليوم الإثنين، قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها البرازيل خلال يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.

يشارك في القمة عدد من الرؤساء والزعماء، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينج، إلى جانب زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا واليابان.

كما يشارك في القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بناءً على دعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

تطرح القمة ملفات أساسية تشمل تعزيز الشمول الاجتماعي وتطوير الحوكمة العالمية، ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، إضافة إلى قضايا تتعلق بالسلام في النزاعات الحالية.

ووفق هيئة الاستعلامات، تهدف مصر من خلال مشاركتها في القمة إلى تعزيز دور الدول النامية، إذ تعمل مصر على حشد الدعم لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي بما يضمن تخفيف أعباء الديون وزيادة التمويل لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، بجانب تسليط الضوء على القضايا الجيوسياسية إذ تركز مصر على دورها في مناقشة الأزمات الجيوسياسية خاصة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية حيث تسعى مصر لوقف التصعيد وتخفيف المعاناة الإنسانية.