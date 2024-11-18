وزير الإسكان: طرحنا 8521 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة بنسبة 340% من المستهدف

كتب- نشأت علي:

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، جهودَ رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتنمية مدن الجيل الرابع، وما تم تحقيقه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025 في هذا المجال.

وقال وزير الإسكان إننا مستمرون في تنمية المدن القائمة بعدد 22 مدينة من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية لها، وأعمال الصيانة والتطوير للأحياء القائمة، بالإضافة إلى طرح الفرص الإسكانية المتنوعة، واستكمال تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع؛ وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة- العلمين الجديدة- المنصورة الجديدة- حدائق أكتوبر- العبور الجديدة...)، من خلال تنفيذ مشروعات المرافق والطرق والمشروعات السكنية والخدمية وطرح قطع الأراضي.

وأضاف الوزير: طرحنا 8521 قطعة أرض في 20 مدينة جديدة؛ بمستويات متنوعة (أكثر تميزًا- مميز- متوسط)، بما يمكن المواطنين من بناء مسكنهم الخاص، وبلغت نسبة الأراضي المطروحة 340% من الأراضي المستهدف طرحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وجار الإعداد لطرح مرحلة جديدة من قطع الأراضي السكنية "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج.

وأوضح وزير الإسكان أنه جار إنشاء وتطوير مباني خدمات بعدد 322 مبنى خدميًّا بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع؛ منها خدمات تعليمية وصحية وحضانات وأسواق تجارية وأمنية وخدمات رياضية وغيرها، ومستهدف تنفيذ 302 مبنى خدمي جديد بالمدن الجديدة القائمة ومدن الجيل الرابع، وقد تم خلال الربع الأول للعام المالي الحالي تنفيذ 21 مبنى خدميًّا، ضمن جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات بالمدن العمرانية القائمة؛ لدفع عجلة التنمية العمرانية بها.

ولفت المهندس شريف الشربيني إلى أن وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستمرة في إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع؛ لاستيعاب الزيادة السكانية، وهي مدن مخططة بشكل مبتكر ومستدام، من خلال السير في إجراءات تنفيذ امتدادات مدن قائمة وإنشاء مدن جيل رابع جديدة قد صدرت بشأنها قرارات جمهورية وعددها 9 مدن؛ ومنها (امتداد غرب النوبارية، غرب بورسعيد، بئر العبد الجديدة، الامتداد الجنوبي لمدينة ١٥ مايو)، والانتهاء من دراسات بعض المدن وعددها 7 مدن؛ ومنها (السلوم الجديدة، النجيلة الجديدة، سيدي براني الجديدة، الضبعة الجديدة).