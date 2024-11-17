حدث في منتصف الليل| حقيقة إغلاق الهواتف القديمة.. وتخصيص 12 ألف تأشيرة حج للجمعيات الأهلية

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تفاصيل لقاء وزير الطيران المدني مع السكرتير العام للاتحاد الأفريقي "الافرا"

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عبدالرحمن بيرثي، السكرتير العام لاتحاد الشركات الطيران الإفريقية، بمقر ديوان عام الوزارة ، حيث تم استعراض الاستعدادات النهائية لاستضافة شركة مصر للطيران

الثقافة تستعد لافتتاح المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء

قام الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجولة تفقدية جديدة بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير بالمسرح الصيفي بمنطقة الطور، تمهيدا لافتتاحه قريبا، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة،

الأعلى للإعلام يطلق مبادرة عن "مكافحة الشائعات".. الثلاثاء المقبل

يطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الثلاثاء القادم، مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات.

وزارة التضامن: خصصنا 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إن التقديم لحج الجمعيات الأهلية يبدأ من غدًا حتى 28 نوفمبر، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء قرعة الاختيار بين المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية منتصف شهر ديسمبر القادم

"اتصالات النواب" تكشف حقيقة إغلاق الهواتف القديمة وفرض رسوم تنمية عليها

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حقيقة ما تردد بشأن قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإغلاق الهواتف القديمة أو فرض رسوم تنمية عليها.

منخفض جوي.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

لجنة الإسكان: مجلس النواب يعد قانونًا جديدًا للإيجارات القديمة

أكد طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم تشكل تحديًا كبيرًا للمجتمع منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يتضمن زيادات تدريجية في القيم الإيجارية.