أحمد موسى عن عودة "النصر للسيارات": اسم كبير في الصناعة

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي أحمد موسى، على عودة عمل وإنتاج شركة النصر للسيارات، وحضور رئيس الوزراء لاحتفالية إعادة الإنتاج.

وخلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" قال "موسى": "قرار من الدولة المصرية لتصنيع السيارات وتوطين الصناعة محليًا، ورئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، شهدا احتفالية إعادة الإنتاج بشركة النصر للسيارات".

وأكمل "موسى": "أي واحد في مصر لازم يشجع الصناعة الوطنية، وشركة النصر للسيارات توفر منتجًا مصريًا، والمكون المحلي في المنتج للشركة يصل إلى 50%، ونرغب في الوصول إلى 70% منتج محلي".

واختتم "موسى": "الرئيس السيسي حريص على توطين الصناعة المصرية، فبعدما كانت هناك تصفية لشركة النصر؛ تعود الشركة للإنتاج مرة أخرى، شركة النصر للسيارات اسم كبير في الصناعة".

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