وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يزوران مدينة لوشو بمقاطعة سيتشوان

كتب- محمد نصار:

زارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، اليوم، مدينة لوشو بمقاطعة سيتشوان الصينية، يرافقهما وفد من وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لمقاطعة سيتشوان.

في بداية الزيارة تفقدت الدكتورة منال عوض، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، المنطقة الحرة بميناء جنوب سيتشوان SSPA التي أنشأت عام 2013، وتحتوي على ميناء لوشو الذي يعد أكبر ميناء على مستوى الصين لموقعه الاستراتيجي على نهر اليانجتزي والنهر الأصفر والتي تغطي مساحة 4 مقاطعات صينية وتتوفر بها سبل النقل المختلفة البري والنهري والجوي.

ميناء جنوب سيتشوان SSPA

تتضمن المنطقة الحرة بميناء جنوب سيتشوان SSPA، عددًا كبيرًا من المصانع المنتجة والمصدرة وتوفر المنطقة الحرة الصناعية تيسيرات لها من ضمنها الإعفاء الضريبي لواردات المواد الخام المستخدمة في الإنتاج المصدر للخارج، كما تتضمن صادرات المنطقة الحرة الحبوب والمواد الغذائية والأعلاف والزيوت والمواد البلاستيكية والمواد المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية.

كما تضمنت زيارة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر لمدينة لوشو، جولة تفقدية لأحد المصانع التابعة لشركة "شينج كانج يي" للبلاستيك والأكبر على مستوى العالم في إنتاج مادة بولي بروبلين التي تُصنع كيميائيًا وتستخدم في نطاق واسع من التطبيقات تتضمن التغليف، والألعاب، والحاويات بمختلف الأحجام، والتجهيزات المخبرية، ومكبرات الصوت، وأجزاء السيارات، والأوراق النقدية ويتم تصدير المادة لكل أنحاء العالم، وتعد الشركة من أكبر الموردين لمنتجاتها في مصر.

وأعرب القائمون عن المنطقة الحرة الصناعية والشركات الموجودة بها، عن تطلعهم لمزيد من التعاون وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

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