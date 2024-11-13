كبير مفتين دبي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة من فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين دبي وعضو مجلس حكماء المسلمين، في وفاة شقيقة فضيلته.

كبير مفتين دبي يعرب عن أصدق تعازيه ومواساته لشيخ الأزهر

وأعرب كبير مفتين دبي في برقيته عن أصدق تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يكرم نزلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم فضيلة الإمام الأكبر وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.

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