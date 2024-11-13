وزير الزراعة يبحث مع وفد المركز الدولى للبحوث تعزيز التعاون

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي أبوسبع، مدير المركز الدولي للبحوث والاستشارات الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا"، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير قطاع الزراعة في مصر.

وتناول اللقاء، الذي جمع بين الطرفين، مناقشة دور المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية في دعم الدول الأعضاء، لاسيما مصر ودول شمال إفريقيا.

تطوير البحوث وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

وأكد وزير الزراعة، بحسب بيان الوزارة، الأربعاء، على أهمية توسيع قاعدة التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية، واعتماد أحدث التكنولوجيات الزراعية، بهدف تطوير البحوث وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية في مصر، وخاصة في مناطق الصعيد ووسط وجنوب السودان، وذلك ضمن استراتيجية الزراعة لعام 2023.

وشدد "فاروق"، على أهمية تبني الابتكارات العلمية التي من شأنها تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، وخاصة في مجالات صحة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

كما أشار إلى دعم وتعزيز الأبحاث في مجالات الثروة الحيوانية والانتاج النباتي واستنباط الأصناف ذات الإنتاجية والجودة العالية، وذلك بالتعاون مع دول المنطقة التي يغطيها المركز الدولي للبحوث الزراعية.

كما بحث الاجتماع مصادر التمويل اللازمة لتوسيع أنشطة "إيكاردا" في مصر، وتوحيد جهود شركاء التنمية لدعم أولويات الدولة المصرية في مجالات البحوث الزراعية، مع التركيز على تطوير إنتاج تقاوي البطاطس بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

زيادة إنتاجية محاصيل الحبوب وتطوير كفاءة العاملين بالمجال الزراعي

ومن جانبه، استعرض الدكتور علي أبو سبع إنجازات المركز الدولي "إيكاردا" في مصر، وأشار إلى الأنشطة البحثية الحالية التي تهدف إلى زيادة إنتاجية محاصيل الحبوب وتطوير كفاءة العاملين في المجال الزراعي، مشيداً بالدور الفعال لمركز البحوث الزراعية في تعزيز التعاون البحثي.

حضر الاجتماع الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

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