إعلان

رئيس مجلس الشيوخ يُحيل طلبات مناقشة موجهة لوزير العمل إلى اللجنة المختصة

04:50 م الأحد 10 نوفمبر 2024

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:
قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير العمل محمد جبران إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وقد ناقش المجلس أربعة طلبات تتعلق بملفات مختلفة ضمن قطاع وزارة العمل.

وأعلن وزير العمل، خلال الجلسة، عن تعديلات مهمة في مشروع قانون العمل الجديد، بهدف تحقيق توازن بين حقوق العامل وأصحاب العمل.

وصرح بأن القانون يشمل تطوير منظومة التفتيش العمالي، وتنظيم ساعات العمل لتتوافق مع احتياجات العمل والاتفاقيات الدولية، كما يتناول تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية بما يعزز استيعاب المستجدات في سوق العمل.

عبد الوهاب عبد الرازق وزير العمل مجلس الشيوخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدبولي يتابع موقف المشروعات المنفذة من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إعلان

إعلان

موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"
أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 24