رئيس مجلس الشيوخ يُحيل طلبات مناقشة موجهة لوزير العمل إلى اللجنة المختصة

كتب- نشأت علي:

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير العمل محمد جبران إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وقد ناقش المجلس أربعة طلبات تتعلق بملفات مختلفة ضمن قطاع وزارة العمل.

وأعلن وزير العمل، خلال الجلسة، عن تعديلات مهمة في مشروع قانون العمل الجديد، بهدف تحقيق توازن بين حقوق العامل وأصحاب العمل.

وصرح بأن القانون يشمل تطوير منظومة التفتيش العمالي، وتنظيم ساعات العمل لتتوافق مع احتياجات العمل والاتفاقيات الدولية، كما يتناول تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية بما يعزز استيعاب المستجدات في سوق العمل.