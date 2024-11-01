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أهالي يعتدون على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد.. وتحرك عاجل لـ "الصحة"

04:13 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

وزارة الصحة

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كتب - أحمد جمعة:


أعلنت وزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يتابع واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.


وبحسب بيان للوزارة، اليوم، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشأت الصحية أي كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.

وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار مستشفى الشيخ زايد
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