من الميلاد لعام ونصف.. الصحة تنشر جدول التطعيمات الروتينية للأطفال

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كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، يوم الأربعاء، جدول التطعيمات الروتينية للأطفال منذ الميلاد وحتى بلوغهم عام ونصف.

ويحصل المولود عند الميلاد على عدد من التطعيمات، ففي أول 24 ساعة يحصل على تطعيم "كبدي ب للرضع"، حقنًا بالعضل في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيمن، كما يحصل على تطعيم شلل الأطفال "سابين" نقطتين بالفم، فضلا عن طعم "بي سي جي" للدرن، حقنا داخل الجلد في الطبقة الأولى أعلى الذراع الأيسر.

وعند إتمام شهرين يحصل على 3 تطعيمات، منها شلل الأطفال "سابين" بالفم، والتطعيم الخماسي، وكذلك تطعيم "سولك" ضد شلل الأطفال حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيسر.

وتُعاد هذه التطعيمات بالجرعة الثانية مع اتمام الطفل لـ 4 شهور، والجرعة الثالثة مع اتمام 6 شهور.

وعند بلوغه عمر 9 شهور، يحصل الطفل على الجرعة الرابعة من تطعيم "سابين" المضاد لشلل الأطفال عبر الفم.

ويحصل الطفل مع بلوغه العام، على جرعة جديدة من تطعيم شلل الأطفال الفموي، وكذلك تطعيم "إم إم آر" ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، حقنا تحت الجلد بالذراع الأيمن.

ومع بلوغه عام ونصف، يحصل على تطعيم شلل الأطفال الفموي، وكذلك جرعة منشطة من تطعيم "إم إم آر" ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وكذلك التطعيم الثلاثي البكتيري DPT ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي.