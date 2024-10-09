"السمسمية" تُغني للنصر في احتفالات الثقافة.. ببيت السحيمي



كتب- محمد شاكر:

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي -بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل جديد لفرقة "صحبة السمسمية" قيادة الفنان أحمد عشري، وذلك في الثامنة مساء غد الخميس ١٠ أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

تُقدم الفرقة مجموعة من أشهر أغاني الفلكلور البورسعيدي ومنطقة القنال التي تُحاكي الفترة ما بين حرب الاستنزاف وحرب ونصر أكتوبر المجيد منها: "يا دنيا سمعاني" للريس عبده العثمانلي، و"غني يا سمسمية لتراب البندقية" و"يا بيوت السويس" للكابتن غزالي، و"بتغني لمين يا حمام" من التراث، بالإضافة لأعمال الفرقة الخاصة مثل "يا سمسمية ياللي فيكي حكاوينا" من كلمات وألحان أحمد عشري.. وغيرها.

يذكر أن فرقة "صحبة السمسمية" أسسها الفنان الشاب أحمد عشري بالتعاون مع مجموعة من أصدقائه عام ٢٠١٥م، حيث جمعهم حب هذه الآلة الشعبية التراثية المصرية التي تُحاكي وترسم وتُعبر عن الهوية الفلكلورية لمنطقة ومدن القنال التي نشأوا فيها وتتلمذوا على يد كبار فناني السمسمية القدامى كفرقة "الطنبورة" التي تأثروا بها كثيرًا، وقدموا العديد من الحفلات في كل ربوع مصر.