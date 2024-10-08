مجلس النواب يحيل بيان وزير الصناعة للجنة مشتركة

كتب- نشأت علي:

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة المشروعات الصغيرة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة بعقد اجتماع في أسرع وقت ممكن، بحضور الفريق كامل الوزير، لمناقشة البيان، مشيرا إلى أنه يحق لأي نائب المشاركة في حضور اجتماعات اللجنة.

جاء ذلك بعد أن استعرض الفريق كامل الوزير، الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024/2030 والتي تبلغ مدتها 6 سنوات.