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وضع جداول زمنية مكثفة..وزير الإسكان يلتقى مسئولى شركات المقاولات بمشروعات المدن الجديدة

03:31 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

المهندس شريف الشربيني

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كتب- محمد عبدالناصر:


عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة اجتماعات صباح اليوم، مع مسئولى عدد من شركات المقاولات لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والسكنية والخدمية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، وذلك فى إطار متابعاته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات، وبحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكتب الفنى للوزير.


وأكد وزير الإسكان لمسئولى شركات المقاولات، ضرورة ضغط معدلات العمل بالمواقع المختلفة، ووضع جداول زمنية محددة ومكثفة لإنهاء الأعمال، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والعمل في ورديات على مدار اليوم لسرعة إنهاء المشروعات بأعلى معايير الجودة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.


وأكد الشربيني، حرص الوزارة على تذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه تقدم معدلات تنفيذ مختلف المشروعات، والتواصل الدائم مع مسئولى شركات المقاولات، لدفع معدلات العمل، وسرعة إنجاز المشروعات، وتسليم الوحدات السكنية بمختلف المشروعات لحاجزيها.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان مشروعات المدن الجديدة شركات المقاولات
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