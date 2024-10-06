صور.. رفع علم مصر أعلى سارٍ بارتفاع 30 مترًا بصلاح سالم

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كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رفع علم مصر أعلى الساري الذي أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على ارتفاع 30 مترًا، ضمن أعمال تطوير طريق صلاح سالم، وذلك في إطار احتفالات محافظة القاهرة بنصر أكتوبر.

وأجرى محافظ القاهرة، جولة تفقدية للأعمال الجارية لرفع كفاءة الجزر الوسطى لطريق صلاح سالم في المنطقة الممتدة من نزلة كوبري المطار حتى ميدان العباسية، والتي تتضمن دهان الأسوار المطلة على الطريق والبلدورات وأرصفة الجزر الوسطى، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء وتطوير اللاند سكيب ومراجعة الإنارة.

ووجه المحافظ، هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بالمتابعة المستمرة لهذه المنطقة خاصة وأنها تعد أول ما يقابل القادم إلى مصر، مطالبًا بتكثيف التشجير وعمل صيانة شاملة للمزروعات، والفازات الديكورية بطول الطريق.

رافق المحافظ في جولته، اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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