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أول تعليق لرئيس الوزراء على هدم المقابر: أي سوء فهم أو تجاوز حصل لن يتكرر

05:02 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد السعداوي:

ناقشَ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما أُثير مؤخرًا بشأن المقابر وإشكالية هدمها، وأيضًا المباني ذات القيمة في المنطقة.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن ما حدث بالتأكيد حدثت فيه مشكلة، وتم الإيقاف الفوري لهذا الموضوع، مش باتكلم على آثار، باتكلم على مبانٍ ذات قيمة في المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء: الدولة المصرية أحرص ما تكون للحفاظ على التراث؛ أي إجراء حصل فيه سوء فهم أو تجاوز، لن يتكرر في الفترة المقبلة.

الدكتور مصطفى مدبولي هدم المقابر رئيس الوزراء
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