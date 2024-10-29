"ثلاثية في عين العين".. مجدي الجلاد: الأهلي فرض سيطرته على "نصف الكوكب"

القاهرة - مصراوي:

أعرب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، عن سعادته بفوز الأهلي بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ بالتغلب على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي.

وقال الجلاد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "الأهلي.. ثلاثية في عين العين"، مضيفًا: "ماذا لدي لأمنحه لك أكثر من العشق؟!.. لم تخذلنا يوماً في حمل علم مصر في كل المحافل.. ولم تخذلني شخصياً حين قلت في فيديو سابق إن الأهلي هو أنجح ما في مصر: إدارة مؤسسية مُحترفة، جمهور نادر العشق والولاء والدعم، ولاعبون مقاتلون.. لقد فرضت سيطرتك أيها النادي العظيم على نصف كوكب الأرض.. ولم يعد لأحد في إفريقيا وآسيا والوطن العربي الحق في مقارنتك بنادٍ آخر!".

وأضاف: "الفوز الساحق والمُستحق للأهلي الليلة على العين الإماراتي يُثبت أن المال لا يصنع وحده الفوز، وأن ملايين الدولارت واللاعبين المُحترفين لن يصمدوا أمام نسر الأهلي الذي يلتهم الجميع في المواعيد الكبرى..!".

وتابع: "أنت يا أهلي النجاح الدائم في مصر.. أنت الانتصار الحقيقي.. أنت صانع السعادة، والبسمة، والفخر.. ألف مليون مبروك لمصر كلها، ولتبق يا أهلي دائماً مُتفرداً وبعيداً عن عشوائيتنا وإخفاقاتنا".

وتأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال وينتظر الفائز من مباراة بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا.

وبذلك الفوز يحصل المارد الأحمر على جائزة مالية مُقدرة بـ2 مليون دولار، بينما حصل العين الإماراتي على مليون دولار بعد إقصائه من البطولة.