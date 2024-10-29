هيئتا الدواء والغذاء تطلقان آلية لتوفيق أوضاع المستحضرات وتسجيلها وفقًا لتركيز المواد الفعالة

كتب- أحمد جمعة:

وقعت هيئة الدواء المصرية اليوم الثلاثاء، آلية تعاون مشتركة لتوفيق أوضاع المستحضرات التي تحتوي على تركيزات لمواد فعالة تتخطى الحدود المحددة بالقوائم المتفق عليها، والتي تم تسجيلها مسبقًا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن يتم نقل تسجيلها إلى هيئة الدواء المصرية.

كما تشمل الآلية المستحضرات التي تحتوي على تركيزات لمواد فعالة أقل من الحدود المحددة بالقوائم المتفق عليها والمسجلة بهيئة الدواء المصرية، ليتسنى نقل تسجيلها للهيئة القومية لسلامة الغذاء بعد اعتماد الآلية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، للدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، بحضور عدد من قيادات الهيئتين وممثلي شركات قطاع صناعة الدواء وشركات صناعة المكملات الغذائية، للإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة.

ومن جانبه، أكد الغمراوي أن الهدف من توقيع الآلية هو الحفاظ على صحة المواطن، وضبط العلاقة بين المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية، واتباع أعلى معايير السلامة والجودة العالية في إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية في مصر.

وأشاد الغمراوي بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تعزيز مفاهيم الجودة والأمان وفاعلية المكملات الغذائية، وحرصها الدائم على التعاون مع هيئة الدواء المصرية بوصفهما المظلة الحمائية الكبرى للغذاء والدواء في مصر. وأشار إلى أن تكامل الأدوار بين الهيئتين يؤكد التعاون المستمر وتبادل الخبرات والعمل سويًا من أجل توطين مفاهيم الجودة والفاعلية والأمان لدواء وغذاء المصريين.

وأكد الدكتور طارق الهوبي أهمية هذا التعاون مع هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن توقيع الآلية يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم تداول المكملات الغذائية في مختلف الأسواق. وأعرب عن تقديره لجهود هيئة الدواء المبذولة والأرضية المشتركة التي تعمل عليها الهيئتان، والتي ساعدت على تجاوز كافة التحديات.

وأضاف الهوبي أن هيئة سلامة الغذاء تسعى إلى نشر الوعي الغذائي السليم وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، مؤكدًا أهمية دور الهيئة الرقابي على قطاع الصناعات الغذائية والزراعية لضمان غذاء صحي وآمن، مما يعزز من ثقة المواطنين في المنتج المحلي ويزيد من تنافسيته في الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تقوم بدورها الفعال لضبط السوق وإحكام الرقابة. وأكد أنه تم الانتهاء من أعمال اللجنة العلمية المشتركة بشأن القائمة البيضاء الثالثة، وأنه يتم العمل بها الآن. وأكد حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التواصل بشكل دائم وفعال مع هيئة الدواء المصرية، والعمل معها ضمن منظومة العمل القومي المؤسسي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية مصر لعام 2030، من خلال تهيئة المناخ المناسب للاستثمار ودعم شركات صناعة الدواء والمكملات الغذائية، وتوطين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون المشترك والتنسيق الفعال مع الهيئات الحكومية ودعمها، ومشاركة الخبرات معها للوصول إلى أكبر استفادة تعم على المواطن المصري.