ارتفاع الموج 2.25 متر.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس غدا الثلاثاء

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، كما أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر.