مياه القاهرة تعلن قطع الخدمة عن بعض مناطق المقطم مساء اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حدوث كسر مفاجئ بخط الصرف الصحى الرئيسي بالمقطم، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق الهضبة العليا وبعض المناطق الأخرى المجاورة بالمقطم، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين الموافق 28-10-2024 وحتى الساعة الخامسة صباح باكر الثلاثاء الموافق 29-10-2024.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وبحسب بيان، دفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.

وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.