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الثلاثاء.. قصور الثقافة تطلق فعاليات المسرح المتنقل بشبين القناطر

06:00 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

الهيئة العامة لقصور الثقافة

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كتب- محمد شاكر:

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، قافلة ثقافية ومسرح متنقل، في الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء، بمدرسة العهد الجديد، بمدينة شبين القناطر بالقليوبية، وتستمر حتى 31 أكتوبر الحالي، وتقام بالتزامن مع أنشطة الهيئة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تتضمن الفعاليات مجموعة من ورش الرسم للأطفال ومسابقات ثقافية وفقرات اكتشاف للمواهب، بالإضافة إلى عروض فنية وأمسيات شعرية لشعراء القليوبية.

القافلة تنظمها هيئة قصور الثقافة، من خلال فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، برئاسة لاميس الشرنوبي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد ناصف المسرح المتنقل بشبين القناطر شبين القناطر مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ثقافة القليوبية اكتشاف المواهب
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